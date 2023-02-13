ФАС проверит вредоносную рекламу в смартфонах Xiaomi

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить рекламу в смартфонах Xiaomi. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление организации. ФАС рассмотрит документ в установленном порядке.
В ассоциации заявили, что китайская компания Xiaomi «систематически нарушает российское законодательство о рекламе», несанкционированно демонстрирует пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и временами перенаправляет их на фишинговые сайты.
В качестве примеров организация привела баннеры с текстом «Президент обязал Газпром выплатить от 45 тыс. рублей каждому» и «А. Миллер рассказал о возможности получения дохода для граждан РФ. Узнай, как начать зарабатывать». Обе ссылки вели на фишинговые сайты.
АППСИМ просит направить Xiaomi обращение о недопущении показа рекламы, нарушающей действующее законодательство РФ, и, если такая практика продолжится — заблокировать интернет-ресурсы и приложения, с помощью которых распространяется этот контент. На момент публикации заметки компания не комментировала ситуацию.
- 13 февраля 2023
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