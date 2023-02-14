«Джон Уик 4» станет самым длинным фильмом во всей серии

Студия Lionsgate назвала продолжительность фильма «Джон Уик 4». Общий хронометраж четвёртой части составит 2 часа 49 минут — это самый длинный фильм во франшизе. Таким образом, лента продолжит тенденцию серии на увеличение продолжительности от картины к картине.

Хронометраж фильмов в киносерии «Джон Уик»

«Джон Уик» — 1 час 41 минута

«Джон Уик 2» — 2 часа 2 минуты

«Джон Уик 3» — 2 часа 10 минут

«Джон Уик 4» — 2 часа 49 минут

«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью. Однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру.