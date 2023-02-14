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Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР

Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР
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8 февраля стартовал российский мрачный сериал «Фишер», рассказывающий об одном из самых страшных маньяков СССР. Первую серию уже можно посмотреть на More.tv или Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить постепенно — раз в неделю.

Следующая серия ожидается уже завтра, а третий эпизод выйдет 22-го числа. Ниже собрали для вас полное расписание выхода серий шоу.

ЭпизодДата выхода
Первая серия8 февраля
Вторая серия15 февраля
Третья серия22 февраля
Четвёртая серия1 марта
Пятая серия8 марта
Шестая серия15 марта
Седьмая серия22 марта
Восьмая серия29 марта

В центре истории шоу оказываются три следователя, которым предстоит остановить Фишера и наладить отношения друг с другом. Их роли исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич.

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