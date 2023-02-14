Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР

8 февраля стартовал российский мрачный сериал «Фишер», рассказывающий об одном из самых страшных маньяков СССР. Первую серию уже можно посмотреть на More.tv или Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить постепенно — раз в неделю.

Следующая серия ожидается уже завтра, а третий эпизод выйдет 22-го числа. Ниже собрали для вас полное расписание выхода серий шоу.

Эпизод Дата выхода Первая серия 8 февраля Вторая серия 15 февраля Третья серия 22 февраля Четвёртая серия 1 марта Пятая серия 8 марта Шестая серия 15 марта Седьмая серия 22 марта Восьмая серия 29 марта

В центре истории шоу оказываются три следователя, которым предстоит остановить Фишера и наладить отношения друг с другом. Их роли исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич.