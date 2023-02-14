Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР
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8 февраля стартовал российский мрачный сериал «Фишер», рассказывающий об одном из самых страшных маньяков СССР. Первую серию уже можно посмотреть на More.tv или Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить постепенно — раз в неделю.
Следующая серия ожидается уже завтра, а третий эпизод выйдет 22-го числа. Ниже собрали для вас полное расписание выхода серий шоу.
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|8 февраля
|Вторая серия
|15 февраля
|Третья серия
|22 февраля
|Четвёртая серия
|1 марта
|Пятая серия
|8 марта
|Шестая серия
|15 марта
|Седьмая серия
|22 марта
|Восьмая серия
|29 марта
В центре истории шоу оказываются три следователя, которым предстоит остановить Фишера и наладить отношения друг с другом. Их роли исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич.
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