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Уничтоженный зрителями мультсериал «Велма» получит второй сезон

Уничтоженный зрителями мультсериал «Велма» получит второй сезон
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Вы помните про скандальный мультсериал «Велма»? Шоу выходило в период с 12 января по 9 февраля. В первый сезон вошло 10 серий. Примечательно, что проект буквально уничтожили как фанаты, так и критики.

Несмотря на массу недовольства, мультсериал показал лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра HBO Max. Видимо, это для руководства оказалось важнее отзывов людей — проект продлили на второй сезон.

Команда работает над вторым сезоном «Велмы», анимационной комедии для взрослых от Минди Калинг. На данный момент у нас нет чёткого представления о том, как далеко продвинулась разработка второго сезона, но она идёт.
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Анимационный сериал «Велма» рассказывает о Велме — одном из персонажей из вселенной «Скуби-Ду». В проекте затрагиваются взрослые темы и демонстрируются пикантные сцены.

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