Уничтоженный зрителями мультсериал «Велма» получит второй сезон
Поделиться
Вы помните про скандальный мультсериал «Велма»? Шоу выходило в период с 12 января по 9 февраля. В первый сезон вошло 10 серий. Примечательно, что проект буквально уничтожили как фанаты, так и критики.
Несмотря на массу недовольства, мультсериал показал лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра HBO Max. Видимо, это для руководства оказалось важнее отзывов людей — проект продлили на второй сезон.
Команда работает над вторым сезоном «Велмы», анимационной комедии для взрослых от Минди Калинг. На данный момент у нас нет чёткого представления о том, как далеко продвинулась разработка второго сезона, но она идёт.
Анимационный сериал «Велма» рассказывает о Велме — одном из персонажей из вселенной «Скуби-Ду». В проекте затрагиваются взрослые темы и демонстрируются пикантные сцены.
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
11:04
-
10:37
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
01:28
- 13 февраля 2023
-
21:52
-
20:59
-
20:57
-
20:23
-
20:13
-
19:54
-
19:44
-
19:04
-
18:49
-
18:28
-
18:21
-
18:07
-
17:42
-
17:09
-
16:40
-
16:12
-
15:53
-
15:49
-
15:26
-
15:08
-
14:50
-
14:42
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:21
-
12:59
-
12:52
-
12:45
Партнерский контент