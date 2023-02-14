Для Hogwarts Legacy делают мультиплеерный мод

Моддеры преображают абсолютно каждую игру, с которой работают. Благодаря модам в проектах появляются забавные и интересные элементы, а иногда — очень полезные.

Авторы мультиплеерной модификации для «Скайрима» объявили, что работают над подобным модом для Hogwarts Legacy. Модификация позволит путешествовать по миру проекта вместе с друзьями. Объявлена поддержка до восьми человек сразу.

Видео доступно на YouTube-канале The Together Team. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Опробовать мод в его ранней версии могут подписчики авторов на Patreon, а полноценную версию модификации разработчики выложат позже для всех геймеров.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.