Для Hogwarts Legacy делают мультиплеерный мод
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Моддеры преображают абсолютно каждую игру, с которой работают. Благодаря модам в проектах появляются забавные и интересные элементы, а иногда — очень полезные.
Авторы мультиплеерной модификации для «Скайрима» объявили, что работают над подобным модом для Hogwarts Legacy. Модификация позволит путешествовать по миру проекта вместе с друзьями. Объявлена поддержка до восьми человек сразу.
Видео доступно на YouTube-канале The Together Team. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.
Опробовать мод в его ранней версии могут подписчики авторов на Patreon, а полноценную версию модификации разработчики выложат позже для всех геймеров.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
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