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Во «Флэше» Бэтмен Бена Аффлека будет носить классический костюм из комиксов

Во «Флэше» Бэтмен Бена Аффлека будет носить классический костюм из комиксов
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Совсем недавно Warner Bros. опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Флэш». Картина должна перезапустить киновселенную DC, а ещё в ней появится как минимум два Бэтмена — в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека.

Фанатам удалось рассмотреть и выяснить, что персонаж Бена Аффлека будет носить более приближенный к комиксам классический серо-синий костюм. Подобный наряд носил актёр Адам Уэст, сыгравший Бэтмена в сериале 1960-х годов, а другие образы Тёмного рыцаря значительно отходили от канона.

Ниже можно увидеть сравнение костюма Бэтмена из «Флэша» и из мультсериала. Такой же наряд был у героя и в самых первых комиксах, а позже в палитре появился и чёрный цвет.

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

«Флэш» выйдет 16 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

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