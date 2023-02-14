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Создатель «Мандалорца» рассказал, появится ли Грогу в других проектах по «Звёздным войнам»

Создатель «Мандалорца» рассказал, появится ли Грогу в других проектах по «Звёздным войнам»
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Недавно создатель «Мандалорца» Джон Фавро пообщался с журналистом Variety и рассказал, появится ли всеми любимый персонаж шоу Грогу в других проектах по «Звёздным войнам». Фавро отметил, что всё зависит от аудитории.

По словам Джона, возможность создать какую-либо историю и внедрить в неё персонажей есть всегда. Главное, чтобы у этого был отклик.

Всегда есть возможность что-то сделать, когда у вас есть набор персонажей и историй, с которыми связаны люди. Marvel делает это довольно эффективно. Вопрос в том, сколько нужно потратить на это времени и нужно ли это аудитории.
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Грогу или малыш Йода определённо повлиял на успех «Мандалорца». Помимо того, что этот проект сам по себе отличный, его сопровождает такое милое существо.

Третий сезон «Мандалорца» стартует 1 марта на Disney+.

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