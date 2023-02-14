Лесли Грэйс — об отменённой «Бэтгёрл»: это был невероятный фильм

В августе Warner Bros. Discovery отменила фильм «Бэтгёрл» за $ 90 млн, который был уже полностью отснят. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась «недостаточно крупной» для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты на производство.

На днях исполнительница главной роли Лесли Грэйс рассказала, что до отмены фильма она увидела несколько сцен из будущей картины. Тогда ленту только начали монтировать, и девушка видела большой потенциал в произведении.

Сцены из фильма, которые мне удалось посмотреть, были невероятными. На мой взгляд, у ленты был потенциал для отличного фильма. Может быть, мы когда-нибудь увидим клипы с отснятым материалом.

После отмены «Бэтгёрл» Грэйс пока не встречалась с новым главой киновселенной DC Джеймсом Ганном, однако девушка уверена в светлом будущем персонажа. Актриса готова снова воплотить образ супергероини в кино, но здесь всё зависит не только от неё.

Ранее постановщики отменённой картины Билал Фалла и Адиль Эль Арби заявили, что с радостью ещё поработали бы над новыми фильмами DC — при условии, что ленты всё же доберутся до проката.