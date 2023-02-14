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Системные требования Wild Hearts

Раскрыты системные требования Wild Hearts — это Monster Hunter от EA
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Разработчики экшена Wild Hearts из студии Omega Force обнародовали системные требования игры и назвали её точное время выхода на ПК и консолях.

Для комфортной игры вам потребуется видеокарта не хуже AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070, а также 16 ГБ оперативной памяти.

Фото: EA

Минимальные требования

  • Процессор — AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5500 XT или Nvidia GeForce 1060
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ

Рекомендуемые требования

  • Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K;
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ
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Релиз игры на ПК состоится 16 февраля в 18:00 мск, а выход на консолях состоится 17 февраля в 0:00 мск.

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