Раскрыты системные требования Wild Hearts — это Monster Hunter от EA
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Разработчики экшена Wild Hearts из студии Omega Force обнародовали системные требования игры и назвали её точное время выхода на ПК и консолях.
Для комфортной игры вам потребуется видеокарта не хуже AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070, а также 16 ГБ оперативной памяти.
Фото: EA
Минимальные требования
- Процессор — AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5500 XT или Nvidia GeForce 1060
- Оперативная память — 12 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
Рекомендуемые требования
- Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K;
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
Релиз игры на ПК состоится 16 февраля в 18:00 мск, а выход на консолях состоится 17 февраля в 0:00 мск.
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