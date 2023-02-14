Раскрыты системные требования Wild Hearts — это Monster Hunter от EA

Разработчики экшена Wild Hearts из студии Omega Force обнародовали системные требования игры и назвали её точное время выхода на ПК и консолях.

Для комфортной игры вам потребуется видеокарта не хуже AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070, а также 16 ГБ оперативной памяти.

Фото: EA

Минимальные требования

Процессор — AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400

Видеокарта — AMD Radeon RX 5500 XT или Nvidia GeForce 1060

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 80 ГБ

Рекомендуемые требования

Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K;

Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce RTX 2070

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 80 ГБ

Релиз игры на ПК состоится 16 февраля в 18:00 мск, а выход на консолях состоится 17 февраля в 0:00 мск.