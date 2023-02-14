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В Steam восхваляют игру по мотивам мема с доктором Ливси из «Острова сокровищ»

В Steam восхваляют игру по мотивам мема с доктором Ливси из «Острова сокровищ»
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Последние несколько лет советский мультфильм «Остров сокровищ» продолжает набирать популярность благодаря мемам. Самый популярный из них — фрагмент из произведения, где доктор Ливси идёт под фонк-композицию Why Not музыканта Ghostface Playa вместе со своей командой.

13 февраля разработчики из студии Agafonoff выпустили полноценную видеоигру по мотивам культового мема. В проекте под нехитрым названием Dr Livesey Rom and Death Edition пользователю предстоит отправиться на поиски сокровищ: исследовать локации и открывать умения, попутно уничтожая пиратов под ту самую музыку.

Видео доступно на YouTube-канале Triplgod. Права на видео принадлежат Agafonoff

В Steam игра стоит всего 18 рублей со скидкой в 50% до 20 февраля. На момент публикации заметки у экшена 96% положительных обзоров на основе 184 отзывов. Геймеры хвалят реализацию популярного мема, антураж и шутят, что с игрой года уже всё понятно.

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