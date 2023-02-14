VK Play бесплатно раздаёт новую игру от создателей «Бесконечного лета»
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Игровая платформа VK Play объявила, что в честь Дня влюблённых подарит всем пользователям «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл» — новую игру от студии Soviet Games, известной по визуальной новелле «Бесконечное лето».
Забрать игру можно в клиенте или на сайте VK Play 14 и 15 февраля. Чтобы игра появилась в библиотеке, нужно нажать кнопку «Скачать». Цена продукта в Steam составляет 600 рублей, хотя сейчас «ЛДР» продаётся со скидкой 25%.
«Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл» — визуальная новелла, релиз которой состоялся 4 августа 2022 года. В центре истории оказывается сын советских иммигрантов в Японии, которому предстоит разобраться в отношениях с четырьмя знакомыми девушками. Игра получила 83% положительных отзывов пользователей Steam.
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