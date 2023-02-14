Как получить 10 бесплатных аватарок по Hogwarts Legacy для PS5

Sony запустила событие PlayStation House Cup. Участники ивента могут получить шанс выиграть коллекционное издание Hogwarts Legacy и 10 аватарок для своего профиля PSN по мотивам игры.

Розыгрыш коллекционного издания проводится только в США и Британии, а вот получить аватарки может абсолютно каждый. Мы составили специальный гайд, который позволит получить аватарки даже геймерам из России.

Что нужно делать для получения аватарок?

1. Вам необходим зарубежный аккаунт любой страны. Если он у вас есть, то отлично, если нет, то придётся создать. Пусть это будет, например, Турция. Создать учётную запись можно через вашу консоль или через сайт PlayStation.

2. После того как вы сделали аккаунт, переходим на страницу Hogwarts Legacy в браузерном PS Store. В правом верхнем углу нужно авторизоваться в ваш зарубежный аккаунт.

Фото: PS Store

3. После авторизации необходимо пролистать немного вниз и добраться до раздела с присоединением к PlayStation House Cup. Нажимаем кнопку. Если после этого вам предложат ещё раз войти в учётную запись, сделайте это.

Фото: PS Store

4. После всех процедур у вас должно открыться специальное окошечко. Можем сразу нажать на значок короны и увидеть список задач. Всего 10 призов — одна аватарка с платиновым трофеем Hogwarts Legacy, четыре аватарки с факультетами Хогвартса, четыре аватарки с магическими существами и изображение Распределяющей шляпы.

Фото: PS Store

5. Чтобы получить заветные аватарки, нужно выполнять задания. Для получения аватарок с факультетами необходимо посмотреть трейлер игры (не полностью), ответить на легчайший вопрос и перейти по ссылке. Подобные задания и в остальных призах.

Важно! Если вы неправильно ответите на какой-нибудь вопрос, не переживайте! Прогресс не сбросится, вам просто предложат выбрать ещё раз, а в случае очередной ошибки это можно будет сделать и ещё раз.

6. После выполнения всех задачек у вас откроется окошечко с кодом, который нужно будет ввести в PS Store (код с картинки уже использован).

Фото: PS Store

7. Для введения кода нужно воспользоваться вашей PS5 или сайтом PlayStation. Входим в ваш главный аккаунт и переходим в PS Store. Затем находим многоточие, нажимаем и открываем вкладку с погашением кодов. Полученные коды вводим — готово! Изменить аватарку можно через настройки аккаунта.

Фото: PS Store

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.