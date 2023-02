У Metroid Prime Remastered высочайшие оценки. Её называют одной из лучших игр в истории

9 февраля на Nintendo Switch состоялся релиз Metroid Prime Remastered — ремастер культовой игры, вышедшей в 2002 году на GameCube. В переиздании сильно улучшили графику, адаптировали управление под современную платформу и добавили поддержку звука в формате 5.1. Технические специалисты отметили, что ремастер больше похож на ремейк: авторы не просто переработали игру, а создали новые ассеты с нуля.

Спустя 5 дней на Metacritic сформировался полноценный рейтинг переиздания в 95 баллов от критиков. Пресса в настоящем восторге от Metroid Prime Remastered, а многие журналисты не поскупились назвать её настоящим шедевром. Пользователи тоже высоко оценивают игру — 8,9/10.

Рейтинг игры на Metacritic Фото: Metacritic

Сейчас Metroid Prime Remastered входит в 100 лучших видеоигр в истории, занимая 57-е место на Metacritic. На другом агрегаторе Opencritic новинка Nintendo входит в пятёрку лучших игр всех времён, уступая лишь Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 и Elden Ring.

Список лучших игр в истории от OpenCritic Фото: OpenCritic

Metroid Prime Remastered — шутер от первого лица, действие которого разворачивается в далёком будущем. Главной героине Самус Аран предстоит выжить в противостоянии с Космическими Пиратами и их экспериментами на планете Tallon IV.