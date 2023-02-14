Екатерина Старшова вернётся к роли Пуговки в новых «Папиных дочках»

Как сообщает онлайн-кинотеатр Start, в продолжении «Папиных дочек» всё же сыграет Екатерина Старшова. Изначально сообщалось, что исполнительница роли Пуговки не появится в новом сериале, однако обе стороны всё же смогли договориться.

Таким образом, в «Папиных дочках. Новые» сыграет практически весь оригинальный каст, кроме Анастасии Сиваевой (Даша) и Дарьи Мельниковой (Женя). В продолжении также появятся Веник, Сергей Васнецов, его секретарша Тамара Львовна и другие актёры.

Фото

Фото: Start/телеканал СТС

Фото: Start/телеканал СТС

В центре сюжета нового сезона «Папиных дочек» вновь окажется семейство Васнецовых. В канун годовщины свадьбы Даша сбегает из дома и оставляет мужа Веника с четырьмя дочерьми. Помогать в воспитании девочек Венику будут Маша, Галина Сергеевна и другие члены семьи.

В новом шоу будет 20 эпизодов, их поставит Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году.