Екатерина Старшова вернётся к роли Пуговки в новых «Папиных дочках»

Как сообщает онлайн-кинотеатр Start, в продолжении «Папиных дочек» всё же сыграет Екатерина Старшова. Изначально сообщалось, что исполнительница роли Пуговки не появится в новом сериале, однако обе стороны всё же смогли договориться.
Таким образом, в «Папиных дочках. Новые» сыграет практически весь оригинальный каст, кроме Анастасии Сиваевой (Даша) и Дарьи Мельниковой (Женя). В продолжении также появятся Веник, Сергей Васнецов, его секретарша Тамара Львовна и другие актёры.
Фото
Фото: Start/телеканал СТС
Фото: Start/телеканал СТС
В центре сюжета нового сезона «Папиных дочек» вновь окажется семейство Васнецовых. В канун годовщины свадьбы Даша сбегает из дома и оставляет мужа Веника с четырьмя дочерьми. Помогать в воспитании девочек Венику будут Маша, Галина Сергеевна и другие члены семьи.
В новом шоу будет 20 эпизодов, их поставит Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году.
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