Половина геймеров хочет найти себе вторую половинку в видеоиграх

Сегодня 14 февраля — День святого Валентина или День всех влюблённых. В честь этого VK Play поделилась результатами опроса, которые проводила в прошлом месяце. Респондентами выступили 1,2 тыс. геймеров старше 18 лет по всей России.
Согласно результатам опроса, геймеры совсем не прочь найти себе пару в видеоиграх. Около 43% игроков не против найти в игре своего партнёра, а 7% считают этот способ идеальным. Зато 50% не хотели бы знакомиться в игре.
Для 39% геймеров необходимо, чтобы их партнёр тоже увлекался видеоиграми, а 49% респондентов будут рады играть со второй половинкой в совместные проекты. 25% пользователей хотели бы любить со своим партнёром одинаковые игры.
Любимые жанры у пар
- Головоломки — 33%
- Адвенчуры — 29%
- Стратегии — 19%
- Шутеры — 9%
Примерно 52% геймеров хотят найти игру, которая бы понравилась обоим, а 33% опрошенных не против играть во всё подряд, лишь бы вместе. Что касается времени, то 13% геймеров будут рады играть с любимым человеком каждый день.
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