Половина геймеров хочет найти себе вторую половинку в видеоиграх

Сегодня 14 февраля — День святого Валентина или День всех влюблённых. В честь этого VK Play поделилась результатами опроса, которые проводила в прошлом месяце. Респондентами выступили 1,2 тыс. геймеров старше 18 лет по всей России.

Согласно результатам опроса, геймеры совсем не прочь найти себе пару в видеоиграх. Около 43% игроков не против найти в игре своего партнёра, а 7% считают этот способ идеальным. Зато 50% не хотели бы знакомиться в игре.

Для 39% геймеров необходимо, чтобы их партнёр тоже увлекался видеоиграми, а 49% респондентов будут рады играть со второй половинкой в совместные проекты. 25% пользователей хотели бы любить со своим партнёром одинаковые игры.

Любимые жанры у пар

Головоломки — 33%

Адвенчуры — 29%

Стратегии — 19%

Шутеры — 9%

Примерно 52% геймеров хотят найти игру, которая бы понравилась обоим, а 33% опрошенных не против играть во всё подряд, лишь бы вместе. Что касается времени, то 13% геймеров будут рады играть с любимым человеком каждый день.