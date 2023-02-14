Пользователям «Твиттера» внезапно начали показывать посты Илона Маска
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14 февраля пользователи «Твиттера» заметили, что в их ленте начали попадаться твиты Илона Маска — главы соцсети. Ситуация затронула в том числе и тех, кто вообще не подписан на миллиардера.
Как отметили журналисты The Verge, твиты Илона Маска начали показываться всем юзерам спустя несколько дней после того, как бизнесмен пожаловался на падение просмотров у собственных сообщений. Чуть позже миллиардер уволил инженера, который пытался объяснить ему причины с помощью аналитических расчётов.
Чуть позже Илон Маск опубликовал мем, в котором косвенно подтвердил о своём понимании всей ситуации. Судя по всему, это не какая-то ошибка разработчиков соцсети, а намеренное увеличение охватов мультимиллиардера.
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