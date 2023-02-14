Для нового «Ведьмака 3» вышел небольшой патч на ПК

CD Projekt RED выпустила небольшой хотфикс для обновлённого «Ведьмака 3», который призван устранить технические проблемы, вызванные прошлым патчем 4.01. Разработчики не уточнили детали апдейта, однако отметили, что версия игры при этом не изменится.

Хотфикс на повышение производительности вышел на следующий день после того, как авторы опубликовали все технические проблемы игры. В будущем разработчики планируют исправить неудачный релиз, оптимизировать игру на ПК и консолях, а также улучшить качества трассировки лучей. С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.

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Когда именно состоится релиз следующих обновлений для «Ведьмака 3», пока неясно. Вполне возможно, на исправление всех недоработок у студии уйдёт далеко не один месяц.