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Стартовали съёмки «Министерства неджентльменской войны» — фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом

Стартовали съёмки «Министерства неджентльменской войны» — фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом
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Гай Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола») приступил к съёмкам своего нового фильма под названием «Министерство неджентльменской войны». Съёмочный процесс ведётся в Турции и продлится как минимум несколько месяцев.

Действие картины развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе те самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме сыграют Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Премьера ленты состоится в 2024 году.

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