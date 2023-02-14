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В новой рекламе Atomic Heart издеваются над Hogwarts Legacy

В новой рекламе Atomic Heart издеваются над Hogwarts Legacy
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Создатели Atomic Heart представили новый проморолик Atomic Heart со звездой сериала «Сверхъестественное» Дженсеном Эклсом. По сюжету видео маленькая девочка пытается заколдовать роботов волшебной палочкой из «Гарри Поттера», пока к ней на помощь не приходит суровый убийца андроидов.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Это уже не первый ролик в несколько иной для Atomic Heart стилистике. Ранее авторы выпустили целую серию «советских» анимационных видео, посвящённых способностям главного героя.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК в России проект будет доступен только через сервис VK Play, а на консолях официальный релиз в стране не состоится.

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