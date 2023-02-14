В новой рекламе Atomic Heart издеваются над Hogwarts Legacy

Создатели Atomic Heart представили новый проморолик Atomic Heart со звездой сериала «Сверхъестественное» Дженсеном Эклсом. По сюжету видео маленькая девочка пытается заколдовать роботов волшебной палочкой из «Гарри Поттера», пока к ней на помощь не приходит суровый убийца андроидов.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Это уже не первый ролик в несколько иной для Atomic Heart стилистике. Ранее авторы выпустили целую серию «советских» анимационных видео, посвящённых способностям главного героя.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК в России проект будет доступен только через сервис VK Play, а на консолях официальный релиз в стране не состоится.