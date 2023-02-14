В «Дэдпуле 3» сыграет звезда «Короны» Эмма Коррин
Поделиться
Райан Рейнольдс объявил о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3» — в фильме появится звезда сериала «Корона» Эмма Коррин. Кого именно сыграет девушка, неизвестно, однако её персонаж исполнит важную роль в картине.
Пополнение в семье! В семье Дэдпулов, если точнее. Это как настоящая семья, только в ней меньше ругани. Добро пожаловать, Эмма Коррин!
Таким образом, каст фильма пополнился уже четвёртым актёром, помимо самого Рейнольдса (Дэдпул), Хью Джекмана (Росомаха) и Лесли Аггамс (Слепая Эл). Сюжет триквела всё ещё держится в секрете, однако точно известно, что супергерои будут не в ладах друг с другом.
Премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года. Доберётся ли фильм до России, пока неясно.
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:28
-
14:25
-
14:09
-
13:43
-
13:34
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:51
-
12:42
-
12:04
-
11:04
-
10:37
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
01:28
- 13 февраля 2023
-
21:52
-
20:59
-
20:57
-
20:23
-
20:13
-
19:54
Партнерский контент