В «Дэдпуле 3» сыграет звезда «Короны» Эмма Коррин

Райан Рейнольдс объявил о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3» — в фильме появится звезда сериала «Корона» Эмма Коррин. Кого именно сыграет девушка, неизвестно, однако её персонаж исполнит важную роль в картине.

Пополнение в семье! В семье Дэдпулов, если точнее. Это как настоящая семья, только в ней меньше ругани. Добро пожаловать, Эмма Коррин!

Таким образом, каст фильма пополнился уже четвёртым актёром, помимо самого Рейнольдса (Дэдпул), Хью Джекмана (Росомаха) и Лесли Аггамс (Слепая Эл). Сюжет триквела всё ещё держится в секрете, однако точно известно, что супергерои будут не в ладах друг с другом.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года. Доберётся ли фильм до России, пока неясно.