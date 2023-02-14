В свежем тизере «Теда Лассо» раскрыли дату премьеры третьего сезона

Apple наконец выпустила первый тизер третьего сезона сериала «Тед Лассо». В небольшом ролике главные персонажи шоу пишут главный лозунг тренера — «Верь» — и каждый делает это по-своему. Кроме того, авторы раскрыли дату премьеры третьего сезона — 15 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён новому сезону ФК «Ричмонд» в АПЛ и прямому противостоянию главного героя со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который теперь возглавляет «Вест Хэм Юнайтед».

«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.