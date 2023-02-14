Инсайдер раскрыл детали о RTX 4060 — характеристики разочаровывают

Авторитетный инсайдер под ником kopite7kimi в своих соцсетях поделился возможными техническими характеристиками ещё не анонсированной видеокарты RTX 4060.

Согласно его данным, новая модель не сможет похвастать запредельными ресурсами. Карта получит чип AD107, который используют в версии для ноутбуков, что снизит частоту, а также количество CUDA-ядер до 3072.

Ожидается, что в RTX 4060 будет всего 8 ГБ памяти GDDR6, хотя в той же 3060 — 12 гигабайт. Ожидается, что пропускная способность карты составит 288 ГБ/с, частота памяти — 18 ГГц.

Фото: VideoCardz

Некоторые специалисты уже успели предположить, что RTX 3060 может оказаться даже быстрее новинки, хотя изначально от 4060 ожидали значительного прорыва относительно старых моделей.