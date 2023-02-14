Фанаты Portal начали работать над любительским ремейком игры

Группа поклонников игры Portal сообщила, что готовит улучшенную версию головоломки от Valve.

Неофициальный ремейк получит название Another Slice, над ним трудятся разработчики-любители. По словам энтузиастов, они планируют сохранить оригинальный художественный стиль и базовые мехники Portal, но в то же время исправить и расширить некоторые элементы геймплея.

Фанаты пообещали осовременить графику и добавить новые головоломки, которых не было в игре изначально — в основном из Portal 2. Другие подробности не раскрываются, но основной целью Another Slice станет соответствие требованиям нового поколения игроков.

Точная дата релиза фанатского ремейка Portal пока не сообщается. Оригинальная игра вышла в 2007 году.