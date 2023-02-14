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«Человек-муравей 3» может стать последним сольным фильмом о супергерое

«Человек-муравей 3» может стать последним сольным фильмом о супергерое
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Совсем скоро состоится премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — третьей картины о Скотте Лэнге. Судя по всему, это будет последняя лента о приключениях супергероя — на это намекнул режиссёр Пейтон Рид.

Как рассказал постановщик, он всегда задумывал «Человека-муравья» как трилогию, опираясь на культовые трилогии прошлого века. И «Квантомания» станет завершающим фильмом в его трилогии.

Я вырос на трилогиях: «Назад в будущее», «Звёздные войны», «Индиана Джонс»… Так что для себя я разделил «Человека-муравья» на три части, и «Квантомания» станет третьим актом.

Рид отметил, что хотел сделать третью часть самой захватывающей во всей серии, при этом совместить эпик вместе с личной драмой самого Человека-муравья. А что касается продолжения истории Скотта Лэнга, то герой наверняка ещё появится в других фильмах Marvel — например, во «Мстителях 5».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет пятую фазу киновселенной Marvel. Премьера фильма во всём мире состоится 17 февраля.

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