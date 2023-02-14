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В Fortnite начался ивент «Самые опасные»

В Fortnite начался ивент «Самые опасные»
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Разработчики Fortnite обновили клиент игры до версии 23.40. Главным событием патча стал ивент «Самые опасные», который будет доступен до 28 февраля.

Игрокам предложат ограбить неприступные хранилища с оружием, выполняя задания и повышая свой уровень дерзости. В награду можно будет получить уникальные косметические предметы.

Фото: Epic Games

При этом грабители получат уровень розыска и станут более заметны для соперников в матчах: например, метку с вашим местоположением смогут увидеть другие игроки. При этом вы за убийства и победы получите бонусы и улучшенные награды.

Фото: Epic Games

Кроме того, 16 февраля начнёт работать специальный сайт с рейтингом «самых опасных» — лидеры по числу ограблений смогут получить дополнительные эксклюзивные награды.

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