В Fortnite начался ивент «Самые опасные»

Разработчики Fortnite обновили клиент игры до версии 23.40. Главным событием патча стал ивент «Самые опасные», который будет доступен до 28 февраля.

Игрокам предложат ограбить неприступные хранилища с оружием, выполняя задания и повышая свой уровень дерзости. В награду можно будет получить уникальные косметические предметы.

Фото: Epic Games

При этом грабители получат уровень розыска и станут более заметны для соперников в матчах: например, метку с вашим местоположением смогут увидеть другие игроки. При этом вы за убийства и победы получите бонусы и улучшенные награды.

Фото: Epic Games

Кроме того, 16 февраля начнёт работать специальный сайт с рейтингом «самых опасных» — лидеры по числу ограблений смогут получить дополнительные эксклюзивные награды.