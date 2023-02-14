Автор хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» хочет снять фильм ужасов про телепузиков
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Режиссёр фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» Рис Фрейк-Уотерфилд размышляет над ещё одной адаптацией популярного мультфильма в похожем стиле.
Чуть ранее постановщик заявил о планах снять хорроры по мотивам «Бемби» и «Питера Пэна», а затем объединять персонажей этих вселенных в фильмах-кроссоверах.
Новость по темеАвтор фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» создаст киновселенную ужасов с Бемби и Питером Пэном
Новой целью Фрейка-Уотерфилда стало ТВ-шоу «Телепузики».
Последние три месяца в моей голове постоянно всплывают телепузики. Они всегда казались очень, очень странными, они выглядят как инопланетяне, и это очень необычно. И я думаю, можно что-то сделать, чтобы они стали ещё и чертовски жуткими.
Премьера фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» состоится 15 февраля, в России — на день позже. По словам режиссёра, следующим фильмом с большой долей вероятности станет «Бэмби: Расплата», к которому написано уже 60–70 страниц сценария.
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