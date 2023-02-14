Оригинальный DOOM запустили на кольце для пальца
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Блогер и инженер под ником Ancient, который специализируется на создании уникальных игровых устройств маленького размера, выложил видео с запуском игры DOOM на кольце для пальца.
Кольцо оснащено маленьком экраном и микроконтроллером Raspberry Pi RP2040, а питание обеспечивает аккумулятор из набора конструктора LEGO.
Ранее Ancient показывал, как запускает DOOM и другие игры на детальках от LEGO, а также выкладывал другие видео про конструктор.
Другие же блогеры также развлекаются с популярным шутером конца прошлого века — так, в прошлом году DOOM удалось запустить на тракторе и на шоколадном батончике.
Новость по темеDoom запустили на тракторе
Первая часть серии игр DOOM вышла в 1993 году, последней игрой на данный момент является Doom Eternal (2020).
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