Перезапуск Twisted Metal может получить онлайн и возможность ходить пешком

Вакансии на сайте игровой компании Firesprite могут указывать на детали новой версии культового экшена на машинах Twisted Metal, разработкой которого и занимается студия.

Так, в требованиях на должность главного программиста игровой физики утверждается, что специалист должен уметь работать на Unreal Engine 5 — скорее всего, новая Twisted Metal будет разработана именно на этом движке.

Кроме того, в игру также планируется добавить онлайн-режимы, а одной из обязанностей программиста ИИ станет разработка подели поведения второстепенных персонажей, зависящей от решений игрока.

В описании вакансии дизайнера также сказано, что игрок сможет передвигаться как на машине, так и пешком. Компания также утверждает, что намерена создать яркую смесь боевых механик и игрового повествования.

Официально Sony и Firesprite пока не анонсировали Twisted Metal.