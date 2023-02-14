Сегодня выйдет первый патч для Hogwarts Legacy — он повысит производительность игры

Комьюнити-менеджер студии Avalanche Software Чендлер Вуд в своих соцсетях сообщил подробности о первом обновлении после релиза Hogwarts Legacy.
Версии игры для ПК и Xbox Series X обновятся уже сегодня, 14 февраля: патч должен исправить ряд ошибок и повысить производительность.
В то же время апдейт для PlayStation 5, по словам Вуда, пришлось отложить на несколько дней. Он выйдет чуть позже на этой неделе и исправит ошибку с трофеем Collector's Edition.
Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной Гарри Поттера показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня игра успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.
Однако, несмотря на хорошие оценки, некоторые игроки жаловались на низкую произодительность и баги.
- 14 февраля 2023
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