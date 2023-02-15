В Marvel начали писать сценарий для «Человека-паука 4»

В честь скорого запуска пятой фазы киновселенной Marvel Кевин Файги пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly. Он рассказал про «Человека-паука 4» с Томом Холландом и другие проекты компании.

Файги раскрыл, что работа над сценарием для четвёртого «Человека-паука» уже идёт. У компании есть придуманная история для фильма, но она требует полноценной реализации и доработок. Какими-то деталями Файги не поделился.

Всё, что я могу сказать — у нас уже есть история. У нас большие идеи. Однако наши сценаристы только сейчас приступают к своей работе.

О чём будет сюжет новой части про дружелюбного соседа, неизвестно. «Нет пути домой» закончился тем, что Питер Паркер наконец-то стал самостоятельным, отказался от костюма Тони Старка и сшил собственный наряд. В четвёртом фильме у Питера должны появиться новые друзья и, конечно, враги.

Ещё Файги рассказал, что снимать «Блэйда» с Махершалой Али стартуют в течение десяти недель. А новости по «Фантастической четвёрке» появятся «скоро».