«Всё зависит от роли». Брендан Фрейзер готов вернуться в киновселенную DC
Поделиться
В отменённом фильме «Бэтгёрл» Брендан Фрейзер должен был сыграть роль злодея Светлячка. Картину мы так и не увидим, однако актёру понравилось работать над лентой и быть частью вселенной DC. Более того, актёр озвучил одного из персонажей сериала «Роковой патруль» — шоу закрыли после четвёртого сезона.
Недавно Фрейзер рассказал, что с радостью бы вернулся в киновселенную DC и сыграл в ней кого-нибудь. Правда, для актёра важна роль, которую она будет исполнять.
Все зависит от того, какая будет роль. Имею в виду, что подобную работу нелегко выполнять, независимо от того, кто её продюсирует. Я только что закончил с «Роковым патрулём», и это было потрясающе. Я открыт для любых предложений.
Найдётся ли Фрейзеру местечко в новой киновселенной Джеймса Ганна, неизвестно.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
11:20
-
10:45
-
10:05
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:28
-
14:25
-
14:09
-
13:43
-
13:34
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:51
-
12:42
Партнерский контент