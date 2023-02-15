Похоже, хакерша взломает Hogwarts Legacy раньше обещанного срока

Известная хакерша под ником EMPRESS поставила себе цель — взломать антипиратскую защиту Hogwarts Legacy за десять дней. После этого она сообщила, что из-за новой версии Denuvo процесс может затянуться, но сейчас, похоже, всё хорошо.

EMPRESS рассказала, что процесс взлома Hogwarts Legacy находится уже на финальном этапе — скоро защита будет взломана. Если всё так и пойдёт, то Denuvo будет убрана из проекта менее, чем за десять дней. Хакерша отметила, что взламывает именно дорелизную версию, поскольку она более стабильна.

Я рада объявить, что работа продвигается отлично. Я нахожусь на завершающей стадии взлома Hogwarts Legacy.

Девушка призвала всех запастись терпением, поскольку до снятия защиты осталось совсем немного.

Hogwarts Legacy — ролевой экшен по «Гарри Поттеру». Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.