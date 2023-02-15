Похоже, хакерша взломает Hogwarts Legacy раньше обещанного срока
Поделиться
Известная хакерша под ником EMPRESS поставила себе цель — взломать антипиратскую защиту Hogwarts Legacy за десять дней. После этого она сообщила, что из-за новой версии Denuvo процесс может затянуться, но сейчас, похоже, всё хорошо.
EMPRESS рассказала, что процесс взлома Hogwarts Legacy находится уже на финальном этапе — скоро защита будет взломана. Если всё так и пойдёт, то Denuvo будет убрана из проекта менее, чем за десять дней. Хакерша отметила, что взламывает именно дорелизную версию, поскольку она более стабильна.
Я рада объявить, что работа продвигается отлично. Я нахожусь на завершающей стадии взлома Hogwarts Legacy.
Девушка призвала всех запастись терпением, поскольку до снятия защиты осталось совсем немного.
Hogwarts Legacy — ролевой экшен по «Гарри Поттеру». Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
12:39
-
12:10
-
11:44
-
11:20
-
10:45
-
10:05
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:28
-
14:25
-
14:09
-
13:43
-
13:34
-
13:14
-
13:06
Партнерский контент