Слух: в PS Plus добавят Horizon Forbidden West, Resident Evil 7 и Borderlands 3

Пользователь billbil-kun, который ранее сливал подборки PS Plus, поделился информацией о том, какие игры войдут в PS Plus Extra и Deluxe в феврале. Судя по всему, Sony решила использовать тяжёлую артиллерию.

Фото: billbil-kun

Какие игры пополнят PS Plus

Horizon Forbidden West — Premium и Deluxe (PS4, PS5)

Scarlet Nexus — Extra (PS4, PS5)

Resident Evil 7 — Extra (PS4, PS5)

Borderlands 3 — Extra (PS4, SP5)

Важно отметить, что это, конечно, далеко не все проекты, которые пополнят подписку. Как минимум сервис пополнят игры с PS1 и PS2. По слухам, добавят ещё одну часть Syphon Filter.

Объявить подборку свежих игр должны сегодня вечером, а сама подборка станет доступна 21 февраля. На какой срок Sony поместит Horizon Forbidden West в PS Plus, неизвестно.