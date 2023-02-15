Слух: в PS Plus добавят Horizon Forbidden West, Resident Evil 7 и Borderlands 3
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Пользователь billbil-kun, который ранее сливал подборки PS Plus, поделился информацией о том, какие игры войдут в PS Plus Extra и Deluxe в феврале. Судя по всему, Sony решила использовать тяжёлую артиллерию.
Фото: billbil-kun
Какие игры пополнят PS Plus
- Horizon Forbidden West — Premium и Deluxe (PS4, PS5)
- Scarlet Nexus — Extra (PS4, PS5)
- Resident Evil 7 — Extra (PS4, PS5)
- Borderlands 3 — Extra (PS4, SP5)
Важно отметить, что это, конечно, далеко не все проекты, которые пополнят подписку. Как минимум сервис пополнят игры с PS1 и PS2. По слухам, добавят ещё одну часть Syphon Filter.
Объявить подборку свежих игр должны сегодня вечером, а сама подборка станет доступна 21 февраля. На какой срок Sony поместит Horizon Forbidden West в PS Plus, неизвестно.
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