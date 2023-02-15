Четвёртый сезон сериала «Ты» показал впечатляющий старт на Netflix

По итогам первых дней стриминга четвёртый сезон сериала «Ты» на Netflix показал отличный старт. Всего за 4 дня шоу посмотрели в течение 92,07 млн часов, сейчас сериал лидирует по просмотрам на прошлой неделе сразу в 90 странах мира, включая США, Канаду и Великобританию.

92 млн часов — это не рекорд для онлайн-кинотеатра, тот же «Монстр» о маньяке Джеффри Дамере посмотрели в два раза лучше за тот же период. Однако в Netflix наверняка довольны показателями сериала про убийцу Джо Голдберга. Тем более, что вышла только первая половина сезона, вторую можно будет посмотреть уже 9 марта.

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В продолжении он сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто что-то знает о прошлом Джо.