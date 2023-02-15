В России стартовали продажи флагманского ноутбука из Беларуси
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Белорусская компания «Горизонт» запустила в продажу свой флагманский ноутбук H-book 15 MAK4. В компании отмечают, что он подойдёт как для офисных, так и для повседневных задач. Максимальный срок работы ноутбука без подзарядки — до восьми часов.
Модель оснащена четырёхъядерным процессором Intel Core i7-1195G7, 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем NVMe SSD на 512 ГБ. Ноутбук получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) и яркостью до 300 нит. В модели предустановлена операционная система Windows 11.
H-book 15 MAK4 поступил в продажу в том числе в России по цене в 69 990 рублей. В Сети тем временем сравнивают модель с абсолютно идентичным Infinix Inbook x2 Plus XL25, который часто продают со скидками.
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