Стивен Спилберг рад, что отказался снимать «Гарри Поттера»

Недавно Стивен Спилберг пообщался с режиссёром ленты «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Режиссёры разговаривали на различные темы, а Спилберг затронул сложность их работы и взаимоотношения с семьёй.

Как рассказал Спилберг, ему предлагали снять первую часть «Гарри Поттера», но он отказался, чтобы провести больше времени с семьёй. Постановщик не жалеет и считает, что у Криса Коламбуса получилось отличное кино.

Было несколько фильмов, которые я решил не снимать. Я решил отказаться от первого «Гарри Поттера», чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, с моими маленькими детьми, которые росли. Да, я пожертвовал великой франшизой, но не жалею об этом.

Фанатам наверняка было бы интересно взглянуть на «Гарри Поттера» от Спилберга, но вряд ли это когда-нибудь случится.