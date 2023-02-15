Стивен Спилберг рад, что отказался снимать «Гарри Поттера»
Поделиться
Недавно Стивен Спилберг пообщался с режиссёром ленты «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Режиссёры разговаривали на различные темы, а Спилберг затронул сложность их работы и взаимоотношения с семьёй.
Как рассказал Спилберг, ему предлагали снять первую часть «Гарри Поттера», но он отказался, чтобы провести больше времени с семьёй. Постановщик не жалеет и считает, что у Криса Коламбуса получилось отличное кино.
Было несколько фильмов, которые я решил не снимать. Я решил отказаться от первого «Гарри Поттера», чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, с моими маленькими детьми, которые росли. Да, я пожертвовал великой франшизой, но не жалею об этом.
Фанатам наверняка было бы интересно взглянуть на «Гарри Поттера» от Спилберга, но вряд ли это когда-нибудь случится.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
14:32
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
11:44
-
11:20
-
10:45
-
10:05
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
Партнерский контент