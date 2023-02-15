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В России будут всё больше помогать с созданием отечественных видеоигр

В России будут всё больше помогать с созданием отечественных видеоигр
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Поддержка создания российских видеоигр станет одним из приоритетов работы Минцифры на ближайшие 3-5 лет. Об этом рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе презентации игрового движка VK.

Государству будет очень важно поддерживать появление игр. У нас есть успешная практика по кино, где государство финансово участвует в том, чтобы появлялись интересные проекты.

Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие 3-5 лет, и государство будет финансово поддерживать выход новых игр. При этом, я думаю, главной задачей будет не популяризировать культуру, а делать так, чтобы эти игры были востребованы и получали аудиторию.

Шадаев отметил, что для выполнения этой задачи нужно будет восполнить и подготовить новые кадры. В Минцифры уже работают над этим вопросом совместно с разработчиками видеоигр.

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Заглавное фото: «Сайберия Нова»

Источник: «Чемпионат»

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