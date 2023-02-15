Илон Маск готов отдать пост главы «Твиттера» своей собаке. Но это, скорее всего, шутка

Миллиардер Илон Маск пообщался с изданием Bloomberg и заявил, что намерен покинуть пост главы «Твиттера» в конце этого года. Всё это время предприниматель будет налаживать различные процессы и заниматься финансовой безопасностью компании.

Как отметил Маск, он хочет найти себе достойную замену и поставить на пост человека, который хорошо справится с поставленными задачами.

Я предполагаю, что ближе к концу этого года можно будет найти кого-то другого для управления компанией. К концу года всё должно стабилизироваться.

Позже Маск выложил несколько фотографий своего пса Флоки. Миллиардер пошутил, что он станет следующей главой компании и будет «лучше того парня».

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Напомним, Илон Маск купил социальную сеть за $ 44 млрд. Почти сразу после покупки пользователи стали жаловаться на различные проблемы и обвинять во всём миллиардера.