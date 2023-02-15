Илон Маск готов отдать пост главы «Твиттера» своей собаке. Но это, скорее всего, шутка
Поделиться
Миллиардер Илон Маск пообщался с изданием Bloomberg и заявил, что намерен покинуть пост главы «Твиттера» в конце этого года. Всё это время предприниматель будет налаживать различные процессы и заниматься финансовой безопасностью компании.
Как отметил Маск, он хочет найти себе достойную замену и поставить на пост человека, который хорошо справится с поставленными задачами.
Я предполагаю, что ближе к концу этого года можно будет найти кого-то другого для управления компанией. К концу года всё должно стабилизироваться.
Позже Маск выложил несколько фотографий своего пса Флоки. Миллиардер пошутил, что он станет следующей главой компании и будет «лучше того парня».
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Напомним, Илон Маск купил социальную сеть за $ 44 млрд. Почти сразу после покупки пользователи стали жаловаться на различные проблемы и обвинять во всём миллиардера.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
14:32
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
11:44
-
11:20
-
10:45
-
10:05
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
Партнерский контент