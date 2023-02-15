В Minecraft появится новый биом — вишня в цвету

Студия Mojang поделилась новыми подробностями крупного обновления 1.20 для Minecraft. По словам разработчиков, уже с релизом следующего апдейта в игре появится новый биом — вишня в цвету.

Игроки смогут встретить вишнёвые деревья, путешествуя по миру. Конечно, вишню можно будет срубать и использовать полученные блоки для создания розовых стен, домов и интерьера, а также для выращивания новых деревьев. Кроме того, пребывая в вишнёвом биоме, можно будет найти уникальных свиней, овец и пчёл, окрашенных в розовый цвет.

Апдейт 1.20 для Minecraft также добавит археологию, которую фанаты ждут больше двух лет. У обновления пока нет точной даты релиза, однако разработчики обещают выпустить патч до конца года.