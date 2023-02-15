Microsoft: Game Pass привлекает всё больше разработчиков игр

Недавно Microsoft подготовила отчёт для антимонопольных регуляторов. В ходе него компания заявила, что при попадании игр в Game Pass их продажи заметно снижаются. Глава Xbox Фил Спенсен заявлял абсолютно обратное.

Издание Eurogamer взяло у компании комментарий. Она заявила, что Game Pass остаётся выгодным и привлекательным для многих разработчиков, несмотря на падение продаж. По словам компании, заинтересованных в сервисе становится всё больше.

Мы нацелены на то, чтобы помочь создателям игр любого масштаба максимизировать общую финансовую ценность, которую они получают с помощью Game Pass. Каждая игра уникальна, поэтому мы тесно сотрудничаем с создателями. В результате число разработчиков, заинтересованных в Game Pass, продолжает расти.

Продажи проектов после попадания в Game Pass действительно падают, но при этом в целом пользы больше, чем негативных моментов.