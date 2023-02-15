Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft: Game Pass привлекает всё больше разработчиков игр

Microsoft: Game Pass привлекает всё больше разработчиков игр
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно Microsoft подготовила отчёт для антимонопольных регуляторов. В ходе него компания заявила, что при попадании игр в Game Pass их продажи заметно снижаются. Глава Xbox Фил Спенсен заявлял абсолютно обратное.

Издание Eurogamer взяло у компании комментарий. Она заявила, что Game Pass остаётся выгодным и привлекательным для многих разработчиков, несмотря на падение продаж. По словам компании, заинтересованных в сервисе становится всё больше.

Мы нацелены на то, чтобы помочь создателям игр любого масштаба максимизировать общую финансовую ценность, которую они получают с помощью Game Pass. Каждая игра уникальна, поэтому мы тесно сотрудничаем с создателями. В результате число разработчиков, заинтересованных в Game Pass, продолжает расти.
Чарующий косплей по «Гарри Поттеру», «Аладдину», Dota 2 и «Аркейн» Чарующий косплей по «Гарри Поттеру», «Аладдину», Dota 2 и «Аркейн»

Продажи проектов после попадания в Game Pass действительно падают, но при этом в целом пользы больше, чем негативных моментов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023