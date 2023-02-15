У «Человека-муравья 3» самая низкая оценка в истории фильмов Marvel

14 февраля спало эмбарго на публикацию рецензий фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — третьей картины о Скотте Лэнге. Это первая лента в пятой фазе киновселенной Marvel, и если верить критикам, стартовала она просто ужасно.

По итогам 40 обзоров средняя оценка ленты от прессы на Metacritic составляет всего 50 баллов из 100. Это худший результат для киновселенной Marvel за все 15 лет её существования. Даже у второго «Тора» и недавних «Вечных» средняя оценка была выше.

Фото: Metacritic

Худшие фильмы киновселенной Marvel по версии критиков

«Тор: Любовь и гром» — 57 баллов

«Железный человек 2» — 57 баллов

«Тор 2: Царство тьмы» — 54 балла

«Вечные» — 52 балла

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 50 баллов

Более того, «Человек-муравей 3» стал одним из худших фильмов Marvel в целом: лента опережает только «Фантастическую четвёрку 2», «Новых мутантов», «Морбиуса» и «Карателя: Территорию войны». При этом низкие рейтинги от критиков вряд ли помешают сборам картины. Даже уничтоженный прессой и зрителями «Тор: Любовь и гром» умудрился собрать больше $ 760 млн.

Премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания» состоится 17 февраля. Более подробно об отзывах критиков мы писали в отдельном материале.