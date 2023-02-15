Отсылки и харизма актёров — в расширенной рекламе чипсов с героями из «Во все тяжкие»

PopCorners выпустила расширенную версию рекламы своих чипсов с главными героями из культового сериала «Во все тяжкие». Видео длится полторы минуты. Урезанный 30-секундный ролик продемонстрировали во время Супербоула — 12 февраля.

В расширенной версии есть масса отсылок из оригинального шоу. Кроме того, в рекламе Уолтер Уайт и Джесси Пинкман не только придумывают формулу вкуснейших снеков, но и встречают члена мексиканского наркокартеля Туко Саламанке, который умер в первом сезоне драматического шоу.

Реклама PopCorners с героями сериала «Во все тяжкие»

Любопытный факт: рекламу с Уолтером и Джесси снял Винс Гиллиган — автор оригинального сериала. Исполнители главных ролей Брайан Крэнстон и Аарон Пол очень довольны очередным возвращением к любимым образам.

Желание PopCorners создать подлинное продолжение франшизы и кампанию, которая действительно взбудоражит поклонников «Во все тяжкие», — вот что вернуло нас к этой рекламе.