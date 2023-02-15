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У второго сезона «Игры в кальмара» появилась примерная дата выхода

У второго сезона «Игры в кальмара» появилась примерная дата выхода
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Netflix продлил мегапопулярный сериал «Игра в кальмара» на второй сезон ещё в июне, однако о точных сроках производства до сих пор мало что известно.

На днях исполнитель главной роли Ли Джон Джэ поделился новыми деталями шоу и заявил, что съёмки продолжения стартуют этим летом. Они продлятся примерно 10 месяцев — столько же авторы потратили на первый сезон, учитывая все пандемийные задержки.

Съёмки «Игры в кальмара 2» начнутся летом, и скорее всего продлятся около 10 месяцев. Столько же ушло на съёмки первого сезона, но тогда были задержки из-за COVID-19.

Учитывая, что второй сезон будет куда масштабнее, на его завершение может уйти больше времени.

Таким образом, второй сезон точно не выйдет в 2023 году. Более вероятной датой сейчас кажется осень 2024 года — это при условии, что у создателей резко не изменятся планы.

Первый сезон «Игры в кальмара» стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту посмотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix.

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