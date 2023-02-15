Disney выпустила красочный ролик в честь 100-летия компании

16 октября этого года Disney отметит 100-летний юбилей. Компания уже готовится к этому важному событию. Недавно она презентовала красивый ролик, в котором показаны отрывки из классических произведений студии, и её новые творения.

Видео демонстрирует кадры из «Питера Пэна», «Мэри Поппинс», «Короля Льва», «Звёздных войн», «Аватара», «Мстителей» и других фильмов и мультфильмов.

Ролик в честь 100-летия компании Disney

Вот уже 100 лет нашей страстью является рассказывание историй. Из поколения в поколение величайшие сюжеты живут вечно. Вы помогли осуществить эту мечту.

Глава Disney Боб Айгер отметил, что это важный праздник и для поклонников студии, и для творцов.

Это праздник наших поклонников и семей, рассказчиков и творческих провидцев, чьи таланты и воображение создали это волшебство, и сделали Disney неотъемлемой частью мировой культуры.

Недавно Disney сделала сразу несколько объявлений, но для обычных зрителей самыми важными стали анонсы продолжения трёх мультфильмов — в работе «История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2». У проектов сейчас нет ни режиссёра, ни сценариста, ни даже примерной даты выхода.