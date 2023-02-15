«Сорвиголова» с Беном Аффлеком был вдохновлён культовым фильмом «Ворон»

Разнесённая критиками лента «Сорвиголова» с Беном Аффлеком в главной роли была вдохновлена культовым фильмом «Ворон». В этом признался режиссёр Марк Стивен Джонсон.
Постановщик отметил, что он снимал картину во времена, когда не было киновселенной Marvel, но «Люди Икс» Брайана Сингера и «Человек-паук» Сэма Рэйми уже встряхнули всю супергероику в кино. Во время разработки «Сорвиголовы» с Беном Аффлеком, Колином Фарреллом и Дженнифер Гарнер режиссёру было сложно найти источник вдохновения.
Он его в итоге нашёл в мрачной картине «Ворон» 1994 года. Она отличалась от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупала и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.
«Сорвиголова» Марка Стивена Джонсона вышла в 2003 году. Картину прохладно приняли критики и зрители. И в прокате она с трудом отбила вложенные средства. Позже вышла режиссёрская версия экшена — она идёт на 30 минут дольше. Она зрителям понравилась гораздо больше.
- 15 февраля 2023
-
17:34
-
17:06
-
16:55
-
16:35
-
15:50
-
15:45
-
15:29
-
15:03
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
11:44
-
11:20
-
10:45
-
10:05
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36