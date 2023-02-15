Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На съёмках The Last of Us полностью отказались от слова «зомби»

На съёмках The Last of Us полностью отказались от слова «зомби»
Аудио-версия:
Комментарии

Оператор Эбен Болтер приложил руку к четырём эпизодам сериала The Last of Us. Недавно в общении с журналистами издания The Credits он раскрыл небольшую тайну — съёмочной команде проекта было запрещено произносить слово «зомби». Им также не рекомендовалось называть этим термином заражённых.

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби. С самого начала они позиционировали его как постапокалиптическую драму про людей.

Нам не разрешалось произносить слово на букву «Z» на съёмочной площадке. Они были заражёнными. И мы делали не зомби-шоу. Конечно, в сериале есть нарастающее напряжение и скримеры, но оно прежде всего о людях. А заражённые — это препятствие, с которым им приходится иметь дело.

Шестой эпизод The Last of Us выйдет 20 февраля, а финал сезона состоится 13 марта. После этого авторы возьмутся за продолжение, основанное на сиквеле оригинальной игры.

Новость по теме
Зрители восторгаются пятым эпизодом The Last of Us. У него высочайшая оценка в сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023