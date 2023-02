На съёмках The Last of Us полностью отказались от слова «зомби»

Оператор Эбен Болтер приложил руку к четырём эпизодам сериала The Last of Us. Недавно в общении с журналистами издания The Credits он раскрыл небольшую тайну — съёмочной команде проекта было запрещено произносить слово «зомби». Им также не рекомендовалось называть этим термином заражённых.

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби. С самого начала они позиционировали его как постапокалиптическую драму про людей.

Нам не разрешалось произносить слово на букву «Z» на съёмочной площадке. Они были заражёнными. И мы делали не зомби-шоу. Конечно, в сериале есть нарастающее напряжение и скримеры, но оно прежде всего о людях. А заражённые — это препятствие, с которым им приходится иметь дело.

Шестой эпизод The Last of Us выйдет 20 февраля, а финал сезона состоится 13 марта. После этого авторы возьмутся за продолжение, основанное на сиквеле оригинальной игры.