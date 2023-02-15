Российская команда получила штраф на Dota Pro Circuit из-за курения вейпа во время матча
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Организаторы лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для Восточной Европы оштрафовали российскую команду HF за нарушение сразу двух правил регламента соревнований.
По данным партнёра турнира, сайта Dota2.ru коллектив наказан из-за ухода игрока из поля зрения веб-камеры, а также за использование вейп-устройства. Судя по всему, электронная сигарета попала на веб-камеру одного из игроков и «засветилась» на трансляции матча.
В следующем матче с cybercats, который состоится 16 февраля, киберспортсмены из HF будут лишены дополнительного времени во время стадии драфта (выбора персонажей).
На текущий момент HF замыкает турнирную таблицу второго дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Tour 1, проиграв четыре матча из четырёх.
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