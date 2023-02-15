Новый драйвер для видеокарт AMD «ломает» Windows

15 февраля AMD впервые за два месяца выпустила новый драйвер — Adrenalin 23.2.1. Он предназначен для всех актуальных видеокарт компании, включая новую линейку Radeon RX 6000 и более старую Radeon RX 400.

Драйвер заметно улучшил производительность в ряде игр. Запущенные на карте Radeon RX 6950 XT ремастер «Человека-паука», Hogwarts Legacy, Hitman 3, Marvel’s Guardians of the Galaxy и другие благодаря Adrenalin 23.2.1 стали выдавать более высокий фреймрейт — он вырос на 3-19%.

Фото: AMD

Вскоре после релиза драйвера некоторые пользователи столкнулись с серьёзной проблемой. После установки Adrenalin 23.2.1 у них перестала загружаться Windows. По данным портала ComputerBase, обновление в некоторых случаях кардинально меняет настройки BIOS.

Многие столкнувшиеся с багом пользователи начали переустанавливать операционную систему. Но специалисты, чтобы решить проблему, советуют сбросить настройки BIOS до заводских. Или выбрать нужные параметры загрузки с диска в разделе Boot.