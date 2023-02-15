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Экс-капитан NAVI Бумыч возобновил профессиональную карьеру в CS:GO

Экс-капитан NAVI Бумыч возобновил профессиональную карьеру в CS:GO
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Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов перешёл в команду 1win по CS:GO после продолжительной паузы после ухода из Natus Vincere.

Из-за серии скандалов со своей бывшей женой Бумыч взял паузу в карьере летом 2022 года. После этого он выступал лишь на шоу-турнирах за команду стримера Бустера.

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Помимо Михайлова, к составу 1win присоединились Алексей NickelBack Трофимов и опытный тренер Дмитрий hooch Богданов. Ожидается, что обновлённый ростер сыграет уже на ближайших турнирах по CS:GO.

Фото: 1win

Ранее ростер клуба покинули Егор flamie Васильев и Александр glowiing Мациевич.

Новый состав 1win по CS:GO:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Алексей NickelBack Трофимов;
  • Игорь Forester Безотеческий;
  • Александр TRAVIS Тимкив;
  • Денис deko Жуков.
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