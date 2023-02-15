Экс-капитан NAVI Бумыч возобновил профессиональную карьеру в CS:GO
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Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов перешёл в команду 1win по CS:GO после продолжительной паузы после ухода из Natus Vincere.
Из-за серии скандалов со своей бывшей женой Бумыч взял паузу в карьере летом 2022 года. После этого он выступал лишь на шоу-турнирах за команду стримера Бустера.
Помимо Михайлова, к составу 1win присоединились Алексей NickelBack Трофимов и опытный тренер Дмитрий hooch Богданов. Ожидается, что обновлённый ростер сыграет уже на ближайших турнирах по CS:GO.
Фото: 1win
Ранее ростер клуба покинули Егор flamie Васильев и Александр glowiing Мациевич.
Новый состав 1win по CS:GO:
- Кирилл Boombl4 Михайлов;
- Алексей NickelBack Трофимов;
- Игорь Forester Безотеческий;
- Александр TRAVIS Тимкив;
- Денис deko Жуков.
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