Экс-капитан NAVI Бумыч возобновил профессиональную карьеру в CS:GO

Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов перешёл в команду 1win по CS:GO после продолжительной паузы после ухода из Natus Vincere.

Из-за серии скандалов со своей бывшей женой Бумыч взял паузу в карьере летом 2022 года. После этого он выступал лишь на шоу-турнирах за команду стримера Бустера.

Помимо Михайлова, к составу 1win присоединились Алексей NickelBack Трофимов и опытный тренер Дмитрий hooch Богданов. Ожидается, что обновлённый ростер сыграет уже на ближайших турнирах по CS:GO.

Фото: 1win

Ранее ростер клуба покинули Егор flamie Васильев и Александр glowiing Мациевич.

Новый состав 1win по CS:GO: