Вышел трейлер второй половины 4-го сезона сериала «Ты»

Netflix выпустил трейлер второй половины четвёртого сезона сериала «Ты». Она выйдет уже 9 марта и вновь будет состоять из пяти серий.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
Вторая половина четвёртого сезона сериала «Ты» продолжит историю убийцы Джо Голдберга, который переехал в Лондон и взял себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто знает что-то о прошлом Джо.
В трейлере авторы показали некоторые события из грядущего продолжения, а в конце появилась бывшая жена главного героя, которую Джо якобы убил в конце третьего сезона. Судя по всему, зрители наконец узнают, что именно случилось в финале прошлого сезона.
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